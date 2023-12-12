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Морозы заставили: исторический максимум потребления электроэнергии зафиксирован в Новосибирской области

О новом рекорде на фоне стабильных холодов сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

pixabay.com

В Новосибирской области установили новый рекорд потребления электроэнергии в 3 044 МВт за сутки. Как рассказала пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики региона, исторический максимум зафиксировали в 18:00 11 декабря 2023 года при среднесуточной температуре воздуха -28,8 ºС.

Прошлый рекорд был отмечен экспертами более 30 лет назад — в 1990 году. Тогда показатель был на 21 МВт меньше, при этом среднесуточная температура воздуха за окном была -28,3 ºС.

В министерстве прокомментировали ситуацию: «Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления».

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