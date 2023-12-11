В Новосибирской области подвели итоги выполнения дорожных работ 2023 года

«В этом году в очередной раз были расширены методы контроля, это ожидаемо привело к количеству выявляемых замечаний», – отметил Андрей Травников.
Губернатор Новосибирской области провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом об итогах выполнения программы дорожно-строительных работ в 2023 году выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году предусмотрено выполнение работ на 130 объектах общей протяжённостью 412,3 км (в том числе на 31 мостовом сооружении). Запланирован ввод в эксплуатацию 119 объектов, сейчас введено в эксплуатацию 117, на оставшихся двух – высокая степень готовности, они находятся в стадии завершения общестроительных работ и ввода в эксплуатацию.
Одной из важнейших задач в сфере дорожного строительства является вопрос кадрового обеспечения отрасли. Сегодня в муниципальных районах и городских округах в дорожной сфере работает около 700 специалистов. В целях повышения квалификации муниципальных служащих минтрансом Новосибирской области на базе Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров СГУПС с 2019 по 2023 год на курсах повышения квалификации было организовано обучение 378 специалистов, ответственных за осуществление дорожной деятельности по программе «Контроль качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог». Эта работа министерством будет продолжена. В первом квартале 2024 года планируется провести обучающие практические семинары для 65 работников из 5 подрядных организаций.
Губернатор Андрей Травников поручил главам муниципалитетов сделать это обучение обязательным, ввести периодичность и утвердить нормативным актом, чтобы все сотрудники, которые отвечают за сопровождение дорожных работ и объектов капитального строительства, проходили повышение квалификации.
«В этом году в очередной раз были расширены методы контроля, это ожидаемо привело к количеству выявляемых замечаний, – напомнил Андрей Травников. – Ничего страшного, мы будем методично убеждать наши подрядные организации, что работать некачественно – себе в убыток. Из положительных эффектов – отметил бы, что в Новосибирске доля объектов, работы на которых в этом году выполнялись без замечаний, больше, чем доля объектов с замечаниями. Второе – подрядчики оперативно выполняют работы по устранению замечаний, мы видим достаточно большой объём переукладки асфальтобетонного покрытия – более 35 тысяч квадратных метров сделано в этом году – до сдачи объектов, без длительных споров и судебных разбирательств. Это тоже важный сигнал – подрядчики осознают, что лучше исправить допущенные ошибки, чем потом страдать от штрафных санкций.
Ну и третий, самый важный момент – подрядные организации вкладываются в обучение своего персонала, понимая, что лучше устранить ошибки на стадии повышения квалификации, чем потом «бить по хвостам». Эту кропотливую последовательную работу продолжим в следующем году, бьёмся за повышение качества дорожного ремонта на всех объектах от муниципальных и региональных до федеральных», – подчеркнул губернатор.
Минтрансом региона будет продолжен курс на повышение профессионального уровня работников подрядных организаций путём переподготовки и обучения линейных сотрудников, что благоприятно повлияет на качество выполняемых дорожно-строительных работ в целом и дополнительно будет популяризировать в Новосибирской области автодорожные специальности.
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