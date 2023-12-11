В Новосибирской области подвели итоги выполнения дорожных работ 2023 года

«В этом году в очередной раз были расширены методы контроля, это ожидаемо привело к количеству выявляемых замечаний, – напомнил Андрей Травников. – Ничего страшного, мы будем методично убеждать наши подрядные организации, что работать некачественно – себе в убыток. Из положительных эффектов – отметил бы, что в Новосибирске доля объектов, работы на которых в этом году выполнялись без замечаний, больше, чем доля объектов с замечаниями. Второе – подрядчики оперативно выполняют работы по устранению замечаний, мы видим достаточно большой объём переукладки асфальтобетонного покрытия – более 35 тысяч квадратных метров сделано в этом году – до сдачи объектов, без длительных споров и судебных разбирательств. Это тоже важный сигнал – подрядчики осознают, что лучше исправить допущенные ошибки, чем потом страдать от штрафных санкций.



Ну и третий, самый важный момент – подрядные организации вкладываются в обучение своего персонала, понимая, что лучше устранить ошибки на стадии повышения квалификации, чем потом «бить по хвостам». Эту кропотливую последовательную работу продолжим в следующем году, бьёмся за повышение качества дорожного ремонта на всех объектах от муниципальных и региональных до федеральных», – подчеркнул губернатор.



Минтрансом региона будет продолжен курс на повышение профессионального уровня работников подрядных организаций путём переподготовки и обучения линейных сотрудников, что благоприятно повлияет на качество выполняемых дорожно-строительных работ в целом и дополнительно будет популяризировать в Новосибирской области автодорожные специальности.