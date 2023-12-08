Как искусственный интеллект поможет уберечь новосибирские леса от пожаров?

В 2024 году круглосуточный видеомониторинг лесного фонда для обнаружения пожаров будет внедрен в семи районах Новосибирской области. О перспективах развития проекта рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.



По поручению губернатора Андрея Травникова, на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области в 2023 году минцифра региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области запустила на территории Куйбышевского района пилотный проект по интеллектуальному распознаванию лесных пожаров. На высоте 70 метров были установлены программно-аппаратные комплексы дистанционного мониторинга, которые в круглосуточном режиме охватывали видеонаблюдением 70% территории района.



«В период пожароопасного сезона система доказала свою эффективность. Количество зафиксированных термоточек по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 75%. Это отличный показатель, поэтому губернатором Андреем Травниковым одобрено решение по тиражированию проекта на другие районы области», – отметил Сергей Цукарь.



Преимущество системы перед космическим мониторингом – выявление очага возгорания на ранней стадии и увеличение скорости реагирования оперативных служб. Благодаря мониторингу снизилось и количество поджогов.



В 2024 году в планах подключить 35 комплексов видеонаблюдения на территории Новосибирской области. Кроме Куйбышевского, в проект войдут Венгеровский, Каргатский, Кыштовский, Убинский, Северный, Чулымский районы. Также к системе мониторинга будут подключены камеры ФБУ «Авиалесоохрана» в Колыванском, Мошковском, Новосибирском, Сузунском районах.