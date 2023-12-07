С 8 декабря в Новосибирске начнет действовать режим повышенной готовности

По решению мэра Новосибирска Анатолия Локтя с 8 декабря городские службы приступают к работе в режиме повышенной готовности. Именно с этой даты в городе ожидаются экстремальные температуры ниже 35℃ и повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, аварий и пожаров. О введении режима сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

В режиме повышенной готовности начинают работать департаменты мэрии и силы городского звена: муниципальная служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты, МУП «Горводоканал», МКУ «Единая-дежурно-диспетчерская служба», МУП «Энергия» и многие другие.

Как пояснили в департаменте по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, такой режим вводят, если серьезные аварии уже случились, в праздники и в случае, если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают как вероятные. Он позволяет городским службам реагировать на ситуацию оперативно, сократив количество обычных согласований и уведомлений.