Подарки от природы: на зимних праздниках новосибирцев ожидает магнитная буря

На сибирский мегаполис надвигается серия магнитных бурь, которые начнутся 18 декабря – информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сообщает НДН.инфо.

18 декабря уровень магнитной бури будет G1 (слабая буря), 19 декабря картина повторится, 20 декабря изменения в атмосфере пойдут на спад.

22 декабря магнитная буря опять напомнит о себе жителям, однако 23 декабря пойдет на убыль. С 24 декабря вплоть до 30 декабря атмосфера будет спокойной. А вот 31 декабря и 1 января сибиряки вновь почувствуют «магнитные волнения».