Сквер «Крылья Сибири», бульвар «Грибоедовский», парк «Иня»: какие планы по благоустройству у Новосибирской области на 2024-й?

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемому по поручению президента, в Новосибирской области на 2024 год запланировано благоустроить 185 объектов – 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий.

Изменения в региональную госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», касающиеся мероприятий по благоустройству территорий, поддержало правительство региона на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова 4 декабря.

Как доложил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 185 объектов – 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий.



В Новосибирске в рамках федерального проекта будет финансироваться благоустройство 38 дворовых территорий и 8 общественных пространств. В частности, продолжиться благоустройство территории в пойме реки Каменка (3 этап), бульвара «Грибоедовский» (2 этап), сквера «Героев Донбасса» (3 этап), сквера «Крылья Сибири» (2 этап), а также начнется реализация новых объектов: парка «Иня», сквера «им. Бугакова», общественной территории по ул. Фадеева, аллеи связистов им. А.И. Никулина по ул. Щетинкина.



Кроме того, будут реализованы 3 проекта – победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Новосибирской области: «Благоустройство общественной территории по ул. Набережная, г. Болотное», «Благоустройство парковой территории по ул. Щорса в г. Карасуке», «Благоустройство общественного пространства территории в районе улицы Городская Роща (парк «Победы» и парк «Березовая роща) г. Куйбышев».



Напомним, что наряду с федеральным проектом объекты благоустройства реализуются также за счет регионального и местных бюджетов, в том числе в рамках наказов депутатов. В 2023 году в общей сложности в регионе работы по благоустройству проводились на 410 объектах.

Фото: green.novo-sibirsk.ru