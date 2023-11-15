День Новосибирской области состоится на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ

Презентация региона, гастрономический фестиваль, культурные и образовательные мероприятия и представление туристического потенциала региона пройдут на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 19 ноября. Этот день на выставке посвящен Новосибирской области.

День региона откроет губернатор Новосибирской области Андрей Травников – он представит крупнейшие достижения Новосибирской области за последние шесть лет. В списке мероприятий Дня региона – встреча с сенатором РФ, трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным.

«Одна из наших целей на выставке – презентовать туристический потенциал региона. 19 ноября в День Новосибирской области пройдет презентация с участием представителей новосибирских туроператоров и познавательный квест «Сибирь Здесь» по 10 стендам Сибирского федерального округа, – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В Доме российской кухни состоится гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!». Блюда сибирской кухни – сибирские пельмени, местная выпечка, сибирский квас представят лучшие сибирские шеф-повара. Здесь же пройдут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни от шеф-поваров Новосибирской области в рамках фестиваля «Россия – территория вкуса».

Культурная программа Дня Новосибирской области представлена концертами, выставками и мастер-классами. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив Новосибирской филармонии «Вокальный ансамбль Павла Шаромова» представит песни сибирских композиторов, популярную советскую и российскую эстраду, песни сибирских композиторов, а также песню о Новосибирске – эксклюзивный подарок от известного композитора Александра Зацепина. В павильоне «Дом культуры» пройдут музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области с участием молодых поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и молодежных музыкальных групп и спектакль по мотивам рассказов С. Козлова «Ёжик в тумане».

Отдельная программа тематического дня будет посвящена сибирскому кино. В Музее кино ВДНХ пройдет показ фильмов Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» с обсуждениями с экспертным сообществом и кинопоказ фильма «Тыл. Где ковалась Победа» – серии документальных очерков студии игрового кино «Краски».

На стенде Новосибирской области в этот день будет открыта выставка новосибирского «Левши» – мастера-микроминиатюриста Владимира Анискина, VR-аттракцион для детей «Мыши в космосе», интерактивные игры с робособакой Коди, которая умеет распознавать человека, танцевать и выполнять команды. Приветствовать гостей стенда будет кукла-маскот Злой Снеговик – символ хоккейной команды «Сибирь».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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Фото: 2ГИС