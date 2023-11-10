Проект бюджета Новосибирской области на 2024 год рассмотрели на публичных слушаниях

Проект основного финансового документа региона – проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрен в ходе публичных слушаний, прошедших в законодательном собрании Новосибирской области.

Напомним, проект бюджета региона был одобрен губернатором Андреем Травниковым на заседании правительства 23 октября. В частности, глава региона подчеркнул, что приоритет первого порядка – это выполнение в полном объеме с индексацией всех социальных обязательств перед бюджетниками, второй приоритет – максимальное участие во всех национальных проектах и федеральных программах, реализуемых по поручению президента Российской Федерации, третий – завершение всех начатых строек и больших ремонтов.



В публичных слушаниях приняли участие первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, исполняющий обязанности председателя законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов, члены правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественности. Также на мероприятии был представлен прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



С основным докладом выступил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. В частности, он отметил, что при составлении бюджета основывались не на консервативном, а на оптимистичном целевом сценарии социально-экономического развития региона. Говоря об основных параметрах основного финансового документа региона на 2024 год, Виталий Голубенко отметил, что доходная часть бюджета запланирована в размере порядка 280 млрд рублей. Отмечается рост собственных доходов, он предусматривается на более чем 29 млрд рублей, это 12,5% прироста к уровню нынешнего года.