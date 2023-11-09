В Новосибирской области хотят усилить контроль за использованием электросамокатов

Необходимость усиления контроля за деятельностью сервисов по прокату средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, скейтбордов, моноколес и других – находится на контроле комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения.

Очередное заседание комиссии провел министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Участие в мероприятии приняли представители Госавтоинспекции, владельцев автомобильных дорог, регионального центра организации дорожного движения и прокуратуры Новосибирской области.



Участники заседания обсудили вопросы эффективности фотовидеофиксации, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов и аварийности с участием средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, скейтборды, моноколеса и др.



«В ходе заседания комиссии было поручено владельцам федеральных и территориальных дорог области определить места, где с учетом показателей аварийности необходима установка комплексов фотовидеофиксации. Для обустройства пешеходных переходов, расположенных на региональных дорогах и дорогах города Новосибирска, необходимо определение первоочередных участков, которые в 2024 году будут обустроены светофорными объектами и искусственными дорожными неровностями», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По словам участников заседания система фотовидеофиксации показала себя как эффективный инструмент в обеспечении безопасности дорожного движения, который позволяет дисциплинировать водителей к соблюдению правил дорожного движения.



Об аварийности на автомобильных дорогах Новосибирской области с участием пользователей средств индивидуальной мобильности и профилактических мероприятиях в этой сфере рассказал начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков. Он обозначил необходимость в усилении контроля за деятельностью сервисов по прокату средств индивидуальной мобильности, а также увеличение мероприятий пропагандистской и профилактической направленности среди участников дорожного движения, использующих для передвижения электросамокаты, моноколеса и т.д.



Кроме того, в ходе комиссии рассмотрены вопросы реализации мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установки на них стационарного освещения, светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей, а также решение проблемных моментов их обустройства вблизи детских учебных заведений.