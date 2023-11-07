Рост собственных доходов бюджета Новосибирской области превысил прошлогодние показатели

В правительстве Новосибирской области на заседании под руководством Андрея Травникова рассмотрели отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за девять месяцев 2023 года – собственные доходы бюджета региона превысили прошлогодние показатели почти на 16 миллиардов рублей.

Параметры исполнения областного бюджета представил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, за 9 месяцев этого года в доходную часть областного бюджета поступило более 198 миллиардов рублей – 163,3 из них – собственные доходы, что выше показателей аналогичного периода прошлого года почти на 16 млрд рублей. Кроме того, доходы областного бюджета преобладают над расходами на 4,4 млрд рублей.

«Исполнение всех принятых обязательств бюджета осуществлялось в полном объеме и своевременно», – отметил Виталий Голубенко. Расходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 19 млрд рублей. Большинство средств направлено на обеспечение приоритетных расходов по таким направлениям, как увеличение заработной платы, предоставление мер социальной поддержки, содержание дорожного фонда и транспортное обслуживание населения. Кроме того, увеличены расходы на строительство объектов образования, ремонт, оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы, поддержку жилищно-коммунальной отрасли, обновление транспорта.