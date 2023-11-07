В 2023 году в Новосибирской области собрали более двух миллионов тонн зерна

Общая площадь сельскохозяйственных культур в организациях Новосибирской области составила более 2,39 млн гектаров, прирост к прошлому году составил 15 тысяч гектаров, в первую очередь, за счет увеличения посевных площадей зерновых культур.

К началу посевных работ был достигнут высокий уровень готовности к проведению весенних полевых работ, обеспеченность семенным материалом превышала запланированную потребность.

Общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства возрос на 1 млрд рублей, к 2022 году, и превысил 5,5 млрд рублей. Доведение средств велось опережающими темпами, что обеспечило своевременное накопление необходимых материально-технических ресурсов.

При этом неблагоприятные природно климатические, засушливые явления привели к существенному недобору урожая. Отсутствие осадков сопровождалось температурными аномалиями: в воздухе температура поднималась до 40 градусов Цельсия и выше, на поверхности и в почве – до 70 градусов Цельсия. В 20 районах области был введен режим чрезвычайной ситуации, на территории Новосибирской области режим чрезвычайной ситуации введен постановлением правительства региона 10 июля.