На Международной выставке «Россия» открылась интерактивная дверь в Новосибирскую область

Такая же дверь появилась и в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура».
В Москве состоялось открытие уникального по масштабу события – Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ. Попасть в самый главный 75 павильон и увидеть выставку своими глазами сможет каждый житель нашего региона через интерактивную дверь, которая установлена на стенде Новосибирской области на ВДНХ.
Посетить выставку «Россия» всех жителей и гостей нашей страны пригласил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что Новосибирская область заслуженно славится достижениями в науке, является промышленным и экономическим центром Сибири, а также богата археологическим наследием. «Сегодняшняя Россия – это страна огромных возможностей, а выставка «Россия» – это не только достижения, которыми мы уже можем гордиться, но и те проекты, что ждут нас впереди», – уверен Андрей Травников.
Торжественное открытие выставки «Россия» в Москве началось с масштабного флешмоба, который был запущен сразу на 10 площадках. У главного входа гостей выставки встретила инсталляция «Живая карта России», а первые посетители выставки смогли отправиться на экскурсию по флагманскому маршруту достижений «Россия – это мы». Именно по этому маршруту гости за 1,5 часа узнают о самых главных достижениях страны и поймут, какой они внесли вклад в настоящее и будущее России. Маршрут включает обязательное посещение 75 павильона – главного павильона выставки, в котором свои достижения представят все 89 регионов страны.
Делегацию Новосибирской области на выставке «Россия» возглавил министр экономического развития региона Лев Решетников. «Сегодня мы открыли экспозицию Новосибирской области, которая представляет все самые значимые достижения за последние шесть лет. Этому предшествовала большая организационная и креативная работа Правительства Новосибирской области, мы рады, что с возможностями региона познакомятся тысячи посетителей крупнейшего выставочного комплекса ВДНХ», – отметил министр.
У стенда Новосибирской области гостей выставки встречает маскот – символ хоккейного клуба «Сибирь» Снеговик. Посетители выставки в любой момент могут заглянуть через дверь-портал в Новосибирск и передать приветы его жителям – на стенде региона и в Новосибирске установлены специальные камеры, позволяющие транслировать происходящее в режиме реального времени. Интерактивная дверь открылась с началом работы выставки 4 ноября и будет работать вплоть до 19 ноября – в этот день на разных площадках ВДНХ пройдет масштабный праздник День Новосибирской области.
Кроме того, на стенде региона стартовали интерактивные мероприятия: с помощью VR-экскурсии участники выставки посетят «самую умную улицу в мире», которая находится в Новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это Мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки располагается большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас. Особый акцент сделан на программах для детей. В игре «Мыши в космосе» академик Мышкин и доктор Сыркин будут спасать новосибирскую космическую станцию: в ходе игры дети узнают об Академгородке и науке в Сибири.
Ищите интерактивную дверь на выставочном стенде Новосибирской области в 75 павильоне ВДНХ и на 1 этаже торгово-развлекательного центра «Аура».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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