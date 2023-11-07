На Международной выставке «Россия» открылась интерактивная дверь в Новосибирскую область

В Москве состоялось открытие уникального по масштабу события – Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ. Попасть в самый главный 75 павильон и увидеть выставку своими глазами сможет каждый житель нашего региона через интерактивную дверь, которая установлена на стенде Новосибирской области на ВДНХ.

Посетить выставку «Россия» всех жителей и гостей нашей страны пригласил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что Новосибирская область заслуженно славится достижениями в науке, является промышленным и экономическим центром Сибири, а также богата археологическим наследием. «Сегодняшняя Россия – это страна огромных возможностей, а выставка «Россия» – это не только достижения, которыми мы уже можем гордиться, но и те проекты, что ждут нас впереди», – уверен Андрей Травников.