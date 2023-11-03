Автопарк снегоуборочной техники Новосибирской области пополнился сотней новых машин

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели проверку готовности подрядных организаций к зимнему периоду. Автомобильная техника и противогололедные материалы уже готовы к использованию.

В настоящее время в Новосибирской области функционируют 42 пескобазы, на которых имеется более 102 тысяч тонн песко-соляной смеси, 70 тысяч тонн песка, 9,3 тысячи тонн соли, 1,5 тысячи тонн современных экологичных противогололедных материалов, а также 105 тонн топлива для техники.

Существующего объема достаточно, чтобы обеспечить работу на зимний период.



«Полностью завершена подготовка техники для проведения работ по снегоочистке и обработке ПГМ. Всего в подрядных организациях в зимний период эксплуатации автодорог задействовано 1124 единицы техники. За год парк увеличился на 100 машин», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.

Подрядными организациями также проведены работы по закрытию отверстий водопропускных труб. Специалисты проверяют автомобильные дороги на наличие дефектов покрытия и устраняют их при обнаружении. Большое внимание уделяется школьным маршрутам.

«Весь зимний период все школьные маршруты области находятся на ежедневном контроле. Диспетчерский пункт территориального управления автомобильных дорог во взаимодействии с министерством образования осуществляет контроль за движением школьных автобусов. За перерывы в движении школьного маршрута по вине подрядчика предусмотрен штраф», – предупредил Игорь Миллер.