Автопарк снегоуборочной техники Новосибирской области пополнился сотней новых машин

Сейчас для борьбы со снегом на дорогах региона задействовано более тысячи специализированных машин.
Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели проверку готовности подрядных организаций к зимнему периоду. Автомобильная техника и противогололедные материалы уже готовы к использованию.
В настоящее время в Новосибирской области функционируют 42 пескобазы, на которых имеется более 102 тысяч тонн песко-соляной смеси, 70 тысяч тонн песка, 9,3 тысячи тонн соли, 1,5 тысячи тонн современных экологичных противогололедных материалов, а также 105 тонн топлива для техники.
Существующего объема достаточно, чтобы обеспечить работу на зимний период.
«Полностью завершена подготовка техники для проведения работ по снегоочистке и обработке ПГМ. Всего в подрядных организациях в зимний период эксплуатации автодорог задействовано 1124 единицы техники. За год парк увеличился на 100 машин», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.
Подрядными организациями также проведены работы по закрытию отверстий водопропускных труб. Специалисты проверяют автомобильные дороги на наличие дефектов покрытия и устраняют их при обнаружении. Большое внимание уделяется школьным маршрутам.
«Весь зимний период все школьные маршруты области находятся на ежедневном контроле. Диспетчерский пункт территориального управления автомобильных дорог во взаимодействии с министерством образования осуществляет контроль за движением школьных автобусов. За перерывы в движении школьного маршрута по вине подрядчика предусмотрен штраф», – предупредил Игорь Миллер.
Также полностью завершена работа по предотвращению снежных заносов на дорогах: заранее окошена трава на обочинах проезжей части трасс, вырублены кустарники, устанавливаются снегозадерживающие заборы.
На трассах региона в морозные дни функционируют пункты обогрева. Подрядные организации оснастили пункты обогрева тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками.
При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и по его согласию эвакуировать автомобиль.
Сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.
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