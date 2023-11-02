Лучшие новосибирские фельдшеры скорой помощи получат прибавку к зарплате

Новосибирская станция скорой помощи проводит первый в истории конкурс профессионального мастерства среди фельдшеров выездных бригад.
Кроме почетного звания победители получат ежемесячную стимулирующую выплату - она будет начисляться лучшим фельдшерам в течение года. Претендентам на победу в конкурсе необходимо продемонстрировать блестящее знание теории, доведенные до автоматизма практические навыки и набрать максимум баллов за портфолио, в котором учтено количество обслуженных вызовов, успешных реанимаций, отсутствие жалоб.
Приветствуя участников третьего практического этапа, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина отметила, что работа в скорой помощи сложна и физически, и психологически: «Я вам всем очень благодарна, что вы выбрали именно работу в скорой помощи, потому что это крайне сложно – здесь есть только вы, есть ваше мнение и жизнь человека, которому вы оказываете помощь на первом этапе. Вы определяете – куда его повезти, какую оказать помощь, как не потерять время».
Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подчеркивает – победителей может быть несколько. Конкурс – своеобразная доска почета. «Это [один из способов] формирования элиты скорой помощи, которая дальше сможет выступать в качестве наставников. Людям важно признание. Человек много лет отработал, вроде все хорошо, но всегда хочется, чтобы твою работу отметили. И здесь он покажет, что он лучший, причем это будет объективная оценка».
Все конкурсные задачи – из жизни, реальные ситуации с реальными пациентами. То, с чем скорая помощь работает каждый день: сердечно-легочная реанимация, внутривенные и внутримышечные инъекции, расчет дозировки и скорости введения лекарственных препаратов, определение остатка кислорода. В финал вышли 17 медиков, стаж работы у них разный – от 3 до 20 лет. Каждый уверен в своем профессионализме – участие в конкурсе добровольное. Как отметил одни из участников конкурса – Илья Дегтярев, фельдшер Дзержинской подстанции, «Лучший фельдшер» для него – возможность подтвердить квалификацию в первую очередь для себя.
Каждый, кто заработает звание «Лучший фельдшер», получит специальный нагрудный знак и ежемесячную прибавку к зарплате в размере 10 тысяч в течение 12 месяцев. Лучших в профессии на станции скорой помощи планируют выбирать ежегодно.
Фото: zdrav.nso.ru
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