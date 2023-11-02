Лучшие новосибирские фельдшеры скорой помощи получат прибавку к зарплате

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подчеркивает – победителей может быть несколько. Конкурс – своеобразная доска почета. «Это [один из способов] формирования элиты скорой помощи, которая дальше сможет выступать в качестве наставников. Людям важно признание. Человек много лет отработал, вроде все хорошо, но всегда хочется, чтобы твою работу отметили. И здесь он покажет, что он лучший, причем это будет объективная оценка».



Все конкурсные задачи – из жизни, реальные ситуации с реальными пациентами. То, с чем скорая помощь работает каждый день: сердечно-легочная реанимация, внутривенные и внутримышечные инъекции, расчет дозировки и скорости введения лекарственных препаратов, определение остатка кислорода. В финал вышли 17 медиков, стаж работы у них разный – от 3 до 20 лет. Каждый уверен в своем профессионализме – участие в конкурсе добровольное. Как отметил одни из участников конкурса – Илья Дегтярев, фельдшер Дзержинской подстанции, «Лучший фельдшер» для него – возможность подтвердить квалификацию в первую очередь для себя.