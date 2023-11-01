Новосибирцы оказались в числе самых активных участников «Цифрового диктанта»

Жители Новосибирской области с 29 сентября по 15 октября принимали участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Уровень цифровых компетенций проверили 63 402 человека. По числу участников регион занял второе место по стране после Белгородской области.

В Ситуационном центре Москвы 31 октября озвучили результаты Всероссийской акции и назвали индекс цифровой грамотности населения страны. В итоговой пресс-конференции в режиме ВКС принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Для нашей области вопрос цифрового образования имеет важное значение. Наш регион традиционно является кузницей ИТ-специалистов, которые успешно проявляют себя не только в Новосибирской области, но и в других регионах. Мы делаем ставку на подготовку кадров уже со школьной скамьи. Активно работаем над повышением цифровой грамотности населения. Новосибирцы традиционно массово поддерживают акцию «Цифровой диктант» и обеспечивают региону лидерские позиции. В этом году в тестировании приняли участие на 20,5 тысяч больше новосибирцев, чем в предыдущий. С третьего места регион поднялся на второе. Цифровая гигиена – одно из приоритетных направлений нашей работы, и мы будем ее продолжать совместно с нашими федеральными партнерами», – подчеркнул в ходе пресс-конференции Сергей Цукарь.

Тестирование проводится с 2019 года и признано самой масштабной в стране проверкой знаний в области цифровой грамотности. В этом году акция проходила с 29 сентября по 15 октября на всей территории России в онлайн и офлайн-форматах. Все участники диктанта проверили знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии. Уровень цифровой грамотности новосибирцев по результатам проверки составил 6,41 из 10. Показатель по Сибири – 6,38 балла, по России – 6,43.

Напомним, «Цифровой Диктант» – это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Цель акции – обеспечить возможность измерения персонального уровня цифровой грамотности и ее аспектов: цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности. Итогом «Цифрового Диктанта» станет индекс цифровой грамотности населения России, а участники – сформируют личную траекторию повышения цифровой грамотности. Всероссийская акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ».