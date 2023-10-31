В Новосибирской области подписали соглашение о строительстве Левобережного комплекса по переработке ТКО

В правительстве Новосибирской области 31 октября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов – КПО «Левобережный», планируемого к размещению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.

Подписи под документом поставили министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и директор МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. Предприятие выиграло открытый конкурс на строительство и эксплуатацию объекта за счет лучших предложенных условий – переработки 78% отходов.

Подписание соглашения прошло под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки. Он отметил, что создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено указом президента Российской Федерации. В Новосибирской области разработка нового концессионного соглашения проводилась правительством региона при постоянном взаимодействии с депутатским корпусом, экспертами, общественностью и при четком соблюдении природоохранного законодательства.

«Строительство комплексов начнется только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации. Обязательным приложением к проектной документации, направляемой на экологическую экспертизу, являются материалы обсуждений объектов с гражданами, то есть концессионеры обязаны подробно рассказать жителям о проектах. Если проекты не пройдут государственную экологическую экспертизу, они не будут реализованы», – подчеркнул замгубернатора.