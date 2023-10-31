Каким будет празднование Дня народного единства в Новосибирской области?

Лучше узнать традиции народов нашей страны, испытать себя на молодецких играх на «Аллее дружбы», а также составить «Хлебную карту России» смогут жители региона в рамках Дня народного единства, 4 ноября.

Во всех районах Новосибирской области в этот день пройдут разноплановые события: концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические мероприятия, которые в этом году проводятся под единым слоганом «Народов много – Родина одна!», сообщает пресс-служба сайта правительства Новосибирской области nso.ru. Центральной площадкой празднования станет Государственный концертный зал имени А.М. Каца. Программа праздничных мероприятий была представлена в ходе пресс-конференции.



Как прокомментировал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, дадут возможность зрителям и участникам пообщаться с теми, кто хранит традиции народов, населяющих Россию, узнать про обычаи и ремёсла и ощутить настоящее единство.



В 11.00 начнет работу основная площадка праздника – Государственный концертный зал имени А.М. Каца. Интерактивная площадка «Аллея дружбы» станет отправной точкой познавательного путешествия по обычаям и традициям народов России. Здесь будет организована видеотрансляция с участием представителей народностей в традиционных костюмах: гостей поприветствуют алеуты, шорцы, ханты, манси и многие другие. Полностью погрузиться в настоящее русское гуляние помогут мастер-классы по народным молодецким играм и выставочная площадка «Русские традиции». Попробовать свои силы в захватывающих состязаниях можно будет любому желающему.



Выставка о деятельности национальных организаций, их вкладе в развитие Новосибирской области, о культурных традициях народов, проживающих на территории города и области, пройдёт в фойе второго этажа. Здесь будут представлены традиционные костюмы народов России, выставка книг по языкознанию, истории, традициям, праздникам, костюмам, декоративно-прикладному искусству народов России. Одной из самых интересных интерактивно-познавательных локаций станет «Хлебная карта России». Она представляет собой карту страны с разделением на регионы. Каждый гость сможет выбрать из предложенных наклейку с изображением хлебобулочного изделия и приклеить ее на карту, исходя из принадлежности мучного изделия к его территориальному происхождению. Здесь же будут представлены рецепты национальных блюд народов России.



В 12.00 на главной сцене состоится торжественное открытие праздничной программы «Народов много – Родина одна!», в концертной программе примут участие ведущие коллективы Новосибирской области и гости региона.

В 12.30 состоится концерт фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы». Чтобы посетить праздничную программу в Государственном концертном зале имени А.М. Каца, нужно получить бесплатный пригласительный билет в кассе в период с 31 октября по 3 ноября.



Также в рамках праздника состоится чемпионат по спортивным и боевым искусствам России, в рамках которого можно будет посетить мастер-классы по молодецким играм народов России от экспертов по русским боевым искусствам. Поэтическую программу подготовила Новосибирская государственная областная научная библиотека. Большую концертную программу проведёт Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина. Цикл тематических мероприятий готовит Исторический парк «Россия – моя история».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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