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Новый год со старой елкой. Мэрия Новосибирска решила не покупать для города новое праздничное дерево

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Украшения для сибирского мегаполиса также будут использоваться из уже имеющихся запасов.

pxhere.com

Мэрия Новосибирска не будет приобретать новую городскую елку для зимних торжеств. О том, что на покупку праздничного деньги из бюджета выделять не планируют, пишет издание Atas.info.

Такая же ситуация в этом году с уличным декором: в нашем городе будут использовать прежние новогодние украшения. Сейчас муниципальные службы проводят ревизию имеющихся гирлянд и иллюминации.

После завершения конкурсных процедур станет известно, какую сумму городские власти потратят на установку главной елки, организацию праздничного пространства в Театральном сквере и оформление улиц.

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