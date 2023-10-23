В новосибирском метро прозвучат произведения Горького в исполнении известных артистов

Новосибирский театр «Старый дом», фестиваль актуального театра «Гравитация» и фестиваль искусств «Горький +» представляют открытый проект для горожан «12 минут Горького». Произведения Максима Горького прозвучат в исполнении известных артистов. Услышать их можно, считав QR-код, размещённый в вагонах новосибирского метро, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Как прокомментировал режиссёр и саунддизайнер проекта Артём Терёхин, проект призван погрузить слушателей в мир не только слова, но и в мир ощущений: «Мы переводим тексты Максима Горького в реальность современных интонаций, нашего восприятия, атмосферу настоящего. И в то же время обстоятельства прослушивания предлагают отключиться от повседневности и обратиться к опыту внутреннего проживания художественного мира писателя. Объёмный, сферический язык Горького, творчески осмысленный в чтении артистов, соединит прошлое и настоящее для каждого слушателя, чтобы предложить свежие впечатления от произведений классика».

Ранее проект был реализован в Нижнем Новгороде, где именно 12 минут требуется, чтобы пересечь Волгу с помощью канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором.

В Новосибирске проект доступен и в других локациях: несколько лайтбоксов «12 минут Горького» размещены на улицах в центральной части города, а также на площадке театра «Старый дом».

Пассажиры новосибирского метро смогут услышать рассказы Горького «Рождение человека», «Свидание», «Красота», «Грустная история», «Старуха Изергиль» и другие в исполнении Евгения Миронова, Юлии Пересильд, Александры Урсуляк, Дениса Суханова, Александры Ревенко, Олега Савцова, Павла Акимкина.

Проект реализуется в рамках фестиваля актуального театра «ГРАВИТАЦИЯ», который проходит в Новосибирске с 18 по 31 октября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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