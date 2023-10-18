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Новосибирская область будет развивать совместные культурные проекты с Киргизией

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В том числе речь идет об организации гастролей Русского театра драмы Айтматова и Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева.

nso.ru

Организация гастролей ведущих киргизских театров в Новосибирске, а новосибирских театральных коллективов в Киргизии — Новосибирская область и Киргизская Республика прорабатывают новые совместные инициативы по развитию взаимодействия в культурной сфере.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов вместе с и.о. министра культуры региона Юрием Зимняковым в рамках рабочей встречи с Генеральным консулом Киргизской Республики в городе Новосибирске Айбеком Айдарбековым обсудили направления дальнейшего развития культурного сотрудничества. Речь шла о подготовительных шагах по организации гастролей Русского театра драмы им. Ч. Айтматова и Киргизского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева в Новосибирске, а также возможностях проведения ответных гастролей новосибирских театров в Киргизской Республике.

В ходе встречи Юрий Петухов особо подчеркнул важность активизации культурных контактов и обменов для развития двусторонних отношений между нашим регионом и Киргизской Республикой.

nso.ru

Генеральный консул Киргизской Республики в городе Новосибирске Айбек Айдарбеков отметил наличие большого интереса киргизских театров продемонстрировать свое творчество новосибирцам. Выступления могут пройти в конце этого года и быть приурочены к 95-летию со дня рождения выдающегося киргизского и советского писателя, дипломата Чингиза Айтматова. В частности, планируется представить театральные постановки по мотивам произведений Чингиза Айтматова.

nso.ru
nso.ru

Как подчеркнул и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков, министерство готово оказать необходимое содействие в организации гастролей киргизских театров в Новосибирской области, а также использовать богатый гастрольный опыт новосибирских театральных коллективов, чтобы познакомить зрителей Киргизской Республики с творчеством новосибирцев.

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