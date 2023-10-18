Новосибирская область будет развивать совместные культурные проекты с Киргизией

Организация гастролей ведущих киргизских театров в Новосибирске, а новосибирских театральных коллективов в Киргизии — Новосибирская область и Киргизская Республика прорабатывают новые совместные инициативы по развитию взаимодействия в культурной сфере.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов вместе с и.о. министра культуры региона Юрием Зимняковым в рамках рабочей встречи с Генеральным консулом Киргизской Республики в городе Новосибирске Айбеком Айдарбековым обсудили направления дальнейшего развития культурного сотрудничества. Речь шла о подготовительных шагах по организации гастролей Русского театра драмы им. Ч. Айтматова и Киргизского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева в Новосибирске, а также возможностях проведения ответных гастролей новосибирских театров в Киргизской Республике.



В ходе встречи Юрий Петухов особо подчеркнул важность активизации культурных контактов и обменов для развития двусторонних отношений между нашим регионом и Киргизской Республикой.