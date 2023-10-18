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Новосибирцы смогут полюбоваться пиком звездопада Ориониды

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Наблюдать живописное астрономическое явление можно будет в ночь с 21 на 22 октября.

pxhere.com

Новосибирцы увидят пик звездопада Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. Информация об этом опубликована на сайте Московского планетария.

Ориониды состоят изо льда и пыли, оставленных кометой Галлея, радиант находится в созвездии Ориона, к северу от яркой звезды Бетельгейзе.

Звездопад активен с 2 октября по 7 ноября и достигает пика 22 октября. Ориониды – сильный метеорный поток, они могут появляться по всему небу, пролетая на скорости 66 километров в секунду. В пик звездопада новосибирцы смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток лучше всего просматривается в безоблачную погоду и вдали от огней мегаполиса.

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