Октябрьская погода в Новосибирской области названа рекордно теплой

Синоптики заявили о температурном рекорде в Новосибирской области в октябре. Об этом напиало издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на главу отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

Эксперт отметила, что первая декада месяца стала аномально теплой. Ранее такая теплая погода была в 2019 году. Ночные температуры в среднем были около +3 градусов, днем температура воздуха в среднем составляла +14..+16 градусов.