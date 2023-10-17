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Октябрьская погода в Новосибирской области названа рекордно теплой

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Ранее аномально теплая для осени погода была зафиксирована в 2019 году.

pxhere.com

Синоптики заявили о температурном рекорде в Новосибирской области в октябре. Об этом напиало издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на главу отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

Эксперт отметила, что первая декада месяца стала аномально теплой. Ранее такая теплая погода была в 2019 году. Ночные температуры в среднем были около +3 градусов, днем температура воздуха в среднем составляла +14..+16 градусов.

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