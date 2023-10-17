18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Центр Новосибирска перекроют к зимним праздникам

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

О том, когда улицу Ленина сделают пешеходной зоной, рассказала заместитель мэра Анна Терешкова.

pxhere.com

Стало известно, когда улицу Ленина в перекроют к Новому году. Работы запланированы на начало ноября, сообщила вице-мэр Анна Терешкова изданию НГС. Улицу Ленина, как и летом 2023 года, перекроют только до Советской. Ранее перед Новым годом пешеходную зону устанавливали и от Советской до Урицкого.

«Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. На этом участке в прошлом году ездили и машины», — отметила госпожа Терешкова.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: