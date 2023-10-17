Центр Новосибирска перекроют к зимним праздникам

Стало известно, когда улицу Ленина в перекроют к Новому году. Работы запланированы на начало ноября, сообщила вице-мэр Анна Терешкова изданию НГС. Улицу Ленина, как и летом 2023 года, перекроют только до Советской. Ранее перед Новым годом пешеходную зону устанавливали и от Советской до Урицкого.

«Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. На этом участке в прошлом году ездили и машины», — отметила госпожа Терешкова.