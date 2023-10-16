В Новосибирском правительстве обсудили развитие цифровых услуг и онлайн-сервисов

В октябре с помощью «Карты жителя» граждане получат проактивные уведомления о доступных мерах поддержки при рождении ребёнка, а также о доступных мерах для многодетных семей при получении статуса многодетной семьи.



В 2023 году планируется запустить сервис получения льготных лекарств с использованием «Карты жителя». С его помощью пользователи смогут видеть в личном кабинете свои рецепты и актуальные по ним статусы (о готовности к выдаче лекарств), а также получать положенные препараты в пунктах выдачи, предоставляя личный Qr-код пользователя.



Активно продолжается использование портала для совершения платежей по начисленным госпошлинам, налогам, судебным задолженностям и штрафам. Общий объём платежей за истекший период 2023 года составил около 2 млрд рублей. С 1 июля этого года на госуслугах можно получать электронные налоговые уведомления. Ранее на портале было доступно только напоминание об уже имеющейся задолженности.



Ещё одна тенденция в развитии цифровых сервисов – интеграция сервисов электронного правительства в соцсети. Мини-приложение «Госуслуги» – это новый канал получения услуг для всех пользователей госуслуг. Сейчас в мини-приложении доступны услуги: запись к врачу себя и других; предъявление водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств; разрешение управлять автомобилем другому пользователю; получение выписки из реестра транспортных средств; запись ребёнка в кружки и секции. Расширен перечень электронных медицинских документов, доступных для граждан на портале госуслуг.