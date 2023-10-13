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На конечных остановках в Новосибирске планируют поставить биотуалеты

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Биотуалеты появятся в девяти районах города.

pxhere.com

В Новосибирске на конечных остановках общественного транспорта собираются установить биотуалеты. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, сообщают «Вести Новосибирск».

На сайте госзакупок отмечается, что биотуалеты разместят в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном районах. На реализацию проекта из городского бюджеты готовы выделить 3,6 миллиона рублей.

Сейчас идут поиски подрядчика, который установит уличные туалеты и будет заниматься их обслуживанием. Причем важно, чтобы кабины были оснащены антивандальной конструкцией и устойчивы к температурам от -40 до +40 градусов.

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