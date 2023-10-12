В Новосибирской области обсудили создание полифункциональных общественных пространств

Актуальные тенденции и новые технологии в реализации проектов благоустройства обсудили 12 октября представители министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, министерства строительства региона, «Проектной дирекции министерства ЖКХ и энергетики региона», муниципальных образований, экспертного сообщества на форуме-семинаре. Мероприятие было посвящено участию региона в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»



«В Новосибирской области активно реализуются проекты благоустройства за счет национального проекта и областных программ. С каждым годом у нас растет количество масштабных общественных пространств. В этом году завершаем самый большой парк в регионе рядом с ЛДС, который был создан по поручению Андрея Травникова. Кроме того, в Купино, Черепаново и городе Обь реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса. Нацеленность городов и поселков на масштабные, многофункциональные объекты мы активно поддерживаем, так как они существенно меняют облик территорий в лучшую сторону», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.



Напомним, что уже 10 малых городов региона победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: 4 проекта уже реализовано в городах Тогучин, Купино, Курасук и Куйбышев; 3 проекта реализуются в 2023 году в Купино, Черепаново и г. Обь; еще 3 проекта благоустройства, представляющие города Болотное, Карасук и Куйбышев, стали победителями конкурса в 2023 году и будут реализованы в следующем году. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе города получают от 70 до 90 млн рублей федеральной поддержки на реализацию проектов. Дополнительные средства на реализацию выделяются из областного бюджета.



В свою очередь, в Новосибирске стартовало создание водно-зеленого каркаса города, что в том числе подразумевает комплексное благоустройство и озеленение набережных малых рек: Каменки, Ини, Ельцовки. Первый проект – благоустройство р. Каменки в Дзержинском районе Новосибирска – реализуется в 2022-2023 годах.