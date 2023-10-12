Накануне холодного сезона в новосибирских школах усилят профилактические мероприятия

Меры профилактики заболеваемости в образовательных учреждениях Новосибирской области в холодный период рассмотрели в правительстве региона 11 октября на заседании оперштаба по образованию. Врио замгубернатора Сергей Нелюбов отметил, что вопросы профилактики заболеваемости в школах в зимний период стоят на особом контроле облправительства. Так, в школах региона возобновился ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Для организации профилактических мероприятий и проведения мониторинга руководителям органов управления образования направлен соответствующий приказ министерства образования региона.



Администрациям образовательных организаций региона рекомендовано проводить соответствующую санитарную обработку классов и иных помещений общего пользования в образовательных организациях, производить температурный контроль учащихся и педагогов при возникновении подозрения на заболевания ОРВИ и гриппа, организовывать неукоснительное соблюдение правил личной гигиены детей, таких как мытье рук перед едой. Продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ представителей педагогических коллективов.



Также в ходе заседания оперштаба рассмотрены вопросы текущей деятельности образовательных организаций региона, охвате дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, проведении капитального ремонта школ, обеспечении детей горячим питанием, организации подвоза школьников. В частности, в ходе заседания отмечалось, что все 49 новых школьных автобусов, поступивших в регион в конце прошлой недели, благополучно доставлены в районы Новосибирской области.