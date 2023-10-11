Очень холодно и снежно: ноябрь-2023 готовит новосибирцам климатические испытания

В Новосибирск в ноябре 2023 года могут прийти экстремальные морозы до -32 градусов и обильные снегопады, пишет НДН.инфо со ссылкой на сервис RusMeteo.

По данным сервиса, новосибирцы могут столкнуться с масштабными снегопадами в период с 10-го по 23 ноября. В конце месяца температура воздуха резко опустится до –32 градусов.

«Яндекс. Погода» при этом сообщает, что в течение ноября дневная температура в Новосибирске не превысит -8 градусов, а ночью максимум понизится до -9 градусов. Вместе с тем сервис указывает на обильный снегопад начиная с 21-го числа и до конца ноября.