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Очень холодно и снежно: ноябрь-2023 готовит новосибирцам климатические испытания

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Погодные сайты обещают радикальное похолодание ниже –30.

pxhere.com

В Новосибирск в ноябре 2023 года могут прийти экстремальные морозы до -32 градусов и обильные снегопады, пишет НДН.инфо со ссылкой на сервис RusMeteo.

По данным сервиса, новосибирцы могут столкнуться с масштабными снегопадами в период с 10-го по 23 ноября. В конце месяца температура воздуха резко опустится до –32 градусов.

«Яндекс. Погода» при этом сообщает, что в течение ноября дневная температура в Новосибирске не превысит -8 градусов, а ночью максимум понизится до -9 градусов. Вместе с тем сервис указывает на обильный снегопад начиная с 21-го числа и до конца ноября.

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