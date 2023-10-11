На международной выставке «Россия» Новосибирская область представит «высокотехнологичный стенд»

Уже 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия» в Москве. Об интерактивных возможностях и программе для детей в рамках работы выставочного стенда рассказала замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова в ходе пресс-конференции.



Вдоль трех тематических сторон экспозиции «наука», «образование», «производство» будут выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых. С помощью VR-экскурсии участники выставки посетят «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и «кабинет ученого», в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно будет увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.



«Особый акцент сделан на программах для детей: мы организуем зону интерактивного хоккея, который очень важен для нас – сибиряков, а также специально к выставке разрабатываем интерактивные игры для детей с учетом специфики нашего региона», – сообщила Анна Павлова. Так, логистическая игра расскажет о том, как грузы перемещаются из Новосибирской области по транспортным коридорам в разные стороны света, а в игре «Мыши в космосе» академик Мышкин и доктор Сыркин будут спасать новосибирскую космическую станцию: в ходе игры дети узнают об Академгородке и науке в Сибири.