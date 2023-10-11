Белорусские предприятия реализуют совместные проекты с новосибирскими учеными и производственниками

«Дизайн-центр «Силовая электроника» НГТУ НЭТИ — научно-производственное подразделение, созданное с целью разработки перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также для проектирования и изготовления опытных образцов мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических аппаратов. Каждое поколение таких модулей будет меньше, легче и мощнее в несколько раз: ведь любое летательное и кабельное оборудование требует минимизации габаритов и массы.



Центр открылся менее года назад в срок именно благодаря сотрудничеству с «Планар»: предприятие поставило оборудование и укомплектовало технологическую линейку, а также провело её настройку к запуску. Специалисты «Планар» выехали в Новосибирск и успешно провели данные работы, а также поделились опытом с научными сотрудниками НГТУ НЭТИ.



На предприятии отмечают: специалисты НГТУ поставили перед собой очень высокие цели: достичь мирового уровня по качеству преобразования энергии. И разработки Института силовой электроники действительно мирового уровня, это значительный шаг вперед.