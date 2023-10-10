Андрей Травников встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Страна взяла курс на структурирование своих возможностей в России. «Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо чётко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Россией», – уточнил Александр Лукашенко.



Один из таких центров будет расположен в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость региона. «Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всём Сибирском регионе», – сказал президент.



Также Александр Лукашенко поблагодарил Андрея Травникова за выступления Сибирского русского народного хора в Республике. «Ждём весной Дней новосибирской культуры в нашей стране, а осенью 2024 года готовимся порадовать новосибирцев на должном уровне и провести Дни Беларуси в Новосибирской области».