В Новосибирской области обустроили экотропы «Водопад Бучило» и «Зверобой»

Экологические тропы «Зверобой» и «Водопад Бучило» в районе заказника «Легостаевский» и прилегающей территории стали визитной карточкой Новосибирской области и популярными маршрутами экотуризма. Их обустройство началось с идеи общественных организаций при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона.

За прошедшие годы была создана инфраструктура, проведены работы по постановке лесного участка, занятого экологическими тропами, на кадастровый учет и придания им статуса права, регламентирующего использование экологической тропы «Зверобой» в качестве рекреационного объекта.