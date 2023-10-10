Делегация Новосибирской области приступила к работе в Белоруссии

Губернатор Андрей Травников и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провели рабочую встречу в Минске в Доме правительства. Андрей Травников обозначил новые перспективные темы межрегионального и межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества – в том числе, в области высокотехнологичной медицины.

Роман Головченко поблагодарил новосибирцев за визит и поздравил Андрея Травникова с убедительной победой на выборах губернатора Новосибирской области.

«Уверен, что высокая оценка сибиряками Вашей деятельности на этом посту распространится, в том числе, и на наши двусторонние отношения в контексте того, что мы настроены твёрдо и решительно реализовывать все намеченные нами ранее договоренности. Все направления сотрудничества, которые мы ранее обсуждали, получили своё развитие. Все предприятия Новосибирской области, которые мы вместе с Вами посещали во время нашего визита в апреле этого года, выполняют поставленные Вами задачи – со всеми мы находимся в активной фазе взаимодействия. Растут взаимные поставки в микроэлектронной отрасли, поставки оборудования, о которых мы договаривались. Из Новосибирской области мы получаем всю номенклатуру, важную для предприятий белорусской оптической и оптоэлектронной промышленности. Плотно работаем над модернизацией новосибирского трамвайного парка с предприятием «БелКоммунМаш», есть перспективные планы. Конечно же, активно развивается сотрудничество «Сибэлектропривода» с «БелАЗом».