Делегация Новосибирской области приступила к работе в Белоруссии

Возглавляет делегацию глава региона Андрей Травников.
Губернатор Андрей Травников и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провели рабочую встречу в Минске в Доме правительства. Андрей Травников обозначил новые перспективные темы межрегионального и межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества – в том числе, в области высокотехнологичной медицины.
Роман Головченко поблагодарил новосибирцев за визит и поздравил Андрея Травникова с убедительной победой на выборах губернатора Новосибирской области.
«Уверен, что высокая оценка сибиряками Вашей деятельности на этом посту распространится, в том числе, и на наши двусторонние отношения в контексте того, что мы настроены твёрдо и решительно реализовывать все намеченные нами ранее договоренности. Все направления сотрудничества, которые мы ранее обсуждали, получили своё развитие. Все предприятия Новосибирской области, которые мы вместе с Вами посещали во время нашего визита в апреле этого года, выполняют поставленные Вами задачи – со всеми мы находимся в активной фазе взаимодействия. Растут взаимные поставки в микроэлектронной отрасли, поставки оборудования, о которых мы договаривались. Из Новосибирской области мы получаем всю номенклатуру, важную для предприятий белорусской оптической и оптоэлектронной промышленности. Плотно работаем над модернизацией новосибирского трамвайного парка с предприятием «БелКоммунМаш», есть перспективные планы. Конечно же, активно развивается сотрудничество «Сибэлектропривода» с «БелАЗом».
Важный момент – мы приняли решение о первом комплексном центре, который бы объединял всех белорусских производителей машиностроительного оборудования – он создаётся на базе торгового дома «МТЗ-Сибирь». Надо объединить потенциал всех наших производителей под одной вывеской и работать с одной площадки на территории Новосибирской области и других регионов Сибири. Также благодарим Вас за то, что вновь привезли к нам Сибирский народный хор – уверен, что его выступления пройдут с большим размахом. Это говорит о том, что наше сотрудничество не ограничивается экономикой», – подчеркнул Роман Головченко.
Андрей Травников поблагодарил белорусского премьера за радушный приём и отметил, что ему как губернатору очень важно через месяц после избрания на второй срок приехать в Минск для того, чтобы продолжить развивать намеченные ранее направления новосибирско-белорусского взаимодействия. «Мы постарались охватить все направления, которые ранее обсуждали. Многое Вы уже перечислили, кроме того, есть ряд направлений в агропромышленном комплексе – это совместное производство сельхозтехники, проект картофелекопательной техники, развитие овощеводства, выпуск самоходных опрыскивателей, проекты по генетике, обмену компетенциями в отрасли биотехнологий, биодобавок, премиксов, средств биозащиты растений и так далее. По каждому направлению есть своя команда из представителей власти и бизнеса.
Сам я постараюсь посетить предприятия, которые не посещал во время нашего предыдущего визита в 2019 году. Новое направление – мы его даже не обсуждали в апреле этого года – это наши новосибирские медицинские центры и сотрудничество с ними. Федеральный центр кардиологии имени Мешалкина выстраивает отношения с Белорусским Республиканским клиническим центром, цель – совместные исследования и разработка новых медицинских изделий – генератора импульса тока высокой мощности и катетера к нему для лечения сложных нарушений ритмов сердца. То есть, стараемся не только идти по протоколу визита, но и искать новые ниши для развития сотрудничества», – отметил Андрей Травников.
Также в первый день рабочей поездки глава Новосибирской области провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.
Фото: nso.ru
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