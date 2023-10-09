В Новосибирской области открылся крупнейший в СФО транспортно-логистический центр

Запуск этого терминала позволит нарастить объёмы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импорта с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (по ВКС), помощник президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе приняли участие в церемонии, посвящённой запуску этого масштабного проекта и отметили его стратегическое значение.



«Развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров сегодня находится в особом фокусе внимания Правительства России. Напомню, что речь идет о трёх приоритетных направлениях – азово-черноморское, восточное и коридор Север-Юг.

Состоявший сегодня запуск крупномасштабного транспортно-логистического центра в Новосибирской области является одним из важных этапов этой системной работы. Всего в рамках ведомственного проекта до конца 2024-го года запланировано строительство и модернизация тридцати крупных логистических центров в разных регионах страны. Рассчитываем, что открытие этого нового терминала позволит существенно нарастить объёмы контейнерных перевозок в восточном направлении», — подчеркнул Андрей Белоусов.