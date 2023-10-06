Андрей Травников представил Михаилу Мишустину опыт развития сельских территорий Новосибирской области

В работе выставки принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут представили Михаилу Мишустину лучшие практики участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на примере опорного населённого пункта — рабочего посёлка Сузун.



Вести работу по развитию сельских территорий сегодня существенно помогают государственная программа «КРСТ» и национальные проекты, отметил губернатор. КРСТ «склеивает» различные федеральные, региональные программы, позволяя добиваться общего эффекта.



За три года участия в этой программе регион только по направлению «Современный облик сельских территорий» привлёк на развитие более 3,7 млрд рублей. Примером активного и успешного участия сельских территорий области в КРСТ является Сузунский район.



«В Сузунском районе – а это не единственный пример в Новосибирской области – достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами», — подчеркнул Андрей Травников.