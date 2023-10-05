В Новосибирской области в стали производить на 47% больше сыра

В Новосибирской области производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Регион имеет огромный потенциал, как в сфере производства сырого молока, так и его переработке. В текущем году увеличилось производство сыров более чем на 47% и сливочного масла на 13,6%.

О развитии молокоперерабатывающей промышленности, а также о мерах господдержки, введенных в целях развития данной отрасли, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в рамках пресс-тура на предприятие ООО «Тогучинское молоко» в Тогучине.

«В Новосибирской области осуществляют деятельность 77 предприятий-производителей молока и молочной продукции. С января по август 2023 года было переработано более 290 тысяч тонн молока, а это выше показателей прошлого года за аналогичный период. У нас также увеличилось производство молока и сливок сухих, сливочного масла и сыров», – подчеркнул Андрей Шинделов.

В целях развития молокоперерабатывающей промышленности Правительством Российской Федерации с 2022 года введена новая мера господдержки – субсидия на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока, переработанного на пищевую промышленность. «Данную субсидию в 2022 году получили восемь молокоперерабатывающих предприятий региона в размере 22,8 млн рублей. В этом году по данному направлению выдано уже чуть более 50 млн рублей восьми предприятиям Новосибирской области на обеспечение прироста», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства.

Также Андрей Шинделов отметил, что в 2023 году было введено ещё новое направление господдержки – возмещение части затрат на приобретение и ввод маркировочного оборудования. «Специалистами нашего министерства с молокоперерабатывающих предприятий региона были собраны и отправлены в Министерство сельского хозяйства РФ заявки затрат на маркировочное оборудование», – подчеркнул он.

Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин сделал акцент на том, что предприятие ООО «Тогучинское молоко» имеет большое значение для района. «На сегодняшний день оно является одним из крупнейших предприятий нашего района, куда поступает не только наше молоко, но и с близлежащих районов. Коллектив организации слаженный и профессиональный. Качество продукции на высоком уровне, и она пользуется спросом не только по Новосибирской области, но и в других регионах. Наши школы и сады также пользуются их продукцией. Помимо этого, благодаря предприятию у нас есть рабочие места с возможностью карьерного роста», – отметил Сергей Пыхтин.