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До конца октября в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило привезут кенгуру и пуму

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Покупка кенгуру обойдется зоосаду в 130 тысяч рублей, пумы — в 150 тысяч.

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Зоопарк имени Р.А. Шило готовится к покупке новых «жильцов» — пумы и кенгуру. По данным портала госзакупок, за новых животных зоосад заплатить в общей сложности 280 тысяч рублей. Об этом сообщает издание НДН.инфо.

Отмечается, что договоры уже подписаны и находятся в стадии исполнения. Покупка кенгуру обойдется зоосаду в 130 тысяч рублей, пумы — в 150 тысяч.

Кто является поставщиком неизвестно. Пума и кенгуру должны прибыть в Новосибирский зоопарк до конца текущего месяца.

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