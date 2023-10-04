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До нового ледового дворца в Новосибирске построят дорогу

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Создание дороги оценивается более чем в 15 миллионов рублей.

В Новосибирске построят дорогу до нового ЛДС, пишет НДН.ифно. На строительство дороги от улицы Немировича-Данченко до территории нового ледового дворца спорта выделят 15,1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Протяженность дорожного полотна составит 0,645 километра. Сдача работ запланирована на 20 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 октября.

В документации отмечается, что в рамках контракта также будут оборудованы тротуары вдоль дороги.

Фото: 2ГИС

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