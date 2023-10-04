Весной 2024 года в России могут заблокировать все VPN-сервисы

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, в соответствии с которым с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом РИА Новости сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — заявил господин Шейкин.

Сенатор отметил, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — сказал Артем Шейкин.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.