«Космоночь», эфир с Анной Кикиной, наблюдение за Солнцем и Юпитером. Как пройдет Всемирная неделя космоса в Новосибирске?

С 4 по 10 октября в Большом новосибирском планетарии проведут мероприятия Всемирной недели космоса, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. В программе: наблюдения в телескоп, музыкально-театрализованное космическое представление и «Космоночь».

Даты Космической недели связаны с историческими событиями: 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, 10 октября 1967 года вступил в силу «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства». Решение о проведении Недели космоса было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1999 года.

Неделя космоса стартует на Михайловской набережной 4 октября. С 18.00 до 21.00 любой желающий сможет понаблюдать в телескоп за Солнцем и Юпитером, проверить начальные навыки и знания космонавта, ознакомиться с оптическим оборудованием — телескопом и бинокуляром.

В субботу, 7 октября, в 11.00 и в 13.00 для юных новосибирцев планетарий подготовил музыкально-театрализованное космическое представление «Сказка о потерянной луне». Герои сказки — полярный Лисенок и рыжая Лисичка — лучшие друзья, которые живут в уютном домике, поют песни и наблюдают за звездами.

Вечером этого же дня, в 20.00, для гостей планетария начнется расширенная вечерняя астрономическая программа. В программе «Космоночи»: лекция-прогулка по звездному небу Новосибирска, наблюдения в телескопы, экскурсия по обсерватории планетария, игровой космоблок, уличный квест с прибором ночного видения, тематические экспресс-экскурсии по экспозиции планетария, просмотр полнокупольного фильма «Галактика и ее население».

В социальных сетях и на сайте планетария в течение Недели космоса будет опубликован тематический эфир «Как стать космонавтом?» от летчика-космонавта Анны Кикиной, состоится премьера нового выпуска медиапроекта «Космос: события, открытия, достижения», пройдет космотест на знания достижений в области отечественной космонавтики.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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