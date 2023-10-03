В Новосибирской области начала работу первая в СФО Ассоциация представителей электронной торговли

«Важно также отметить, что данная Ассоциация будет служить платформой для общения и обмена опытом между производителями, продавцами и представителями маркетплейсов. За счёт улучшения качества обслуживания потребителя повысится общий уровень продаж, а разработка и внедрение стандартов по цифровой безопасности обеспечит прозрачность и безопасность сделок и нивелирует возможные риски по транзакциям», – прокомментировал Максим Останин.

Меры поддержки IT компаний на территории Новосибирской области представил начальник управления стратегического планирования и финансового учета министерства цифрового развития и связи региона Сергей Пустынников. Он отметил, что Новосибирская область входит в ТОП-5 по уровню индустрии разработки программного обеспечения. «С 2022 года в нашем регионе запущены масштабные меры поддержки ИТ-компаний. Сюда входят такие федеральные меры как налоговые льготы, грантовая поддержка, а также региональные, к примеру инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Компании, специализирующиеся на электронной торговле, могут обращаться за господдержкой – мы всегда открыты к диалогу», – подчеркнул Сергей Пустынников.