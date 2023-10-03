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В Новосибирской области проверят системы оповещения

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Проверка сирен и громкоговорителей пройдет в нашем регионе 4 октября в 10:40.

pxhere.com

Проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Новосибирской области 4 октября в 10.40 пройдет проверка сирен и громкоговорителей. В 10.43 вещание общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов будет замещено сигналом гражданской обороны.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, информация о проверке системы оповещения будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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