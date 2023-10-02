Стены новосибирской «Победы» украсят сотни птиц из разноцветной мозаики

Около трех сотен разноцветных воробьев, ласточек, пингвинов станут декором для центра культуры и отдыха «Победа», который расположен улице Ленина в Новосибирске. Об этом сообщает издание nsknews.info. Мозаичные фигурки уже изготовлены — их клеят на стены «Победы».