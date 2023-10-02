Стены новосибирской «Победы» украсят сотни птиц из разноцветной мозаики

Фигурки сделаны из стекла, керамики и других материалов.
Около трех сотен разноцветных воробьев, ласточек, пингвинов станут декором для центра культуры и отдыха «Победа», который расположен улице Ленина в Новосибирске. Об этом сообщает издание nsknews.info. Мозаичные фигурки уже изготовлены — их клеят на стены «Победы».
Проект «Птицы тоже люди» запустила в июле мастер-мозаист Галина Машнёва. Она предложила горожанам вместе сделать композицию. Фигурки сделаны из стекла, керамики, зеркальным элементов и других материалов.
Фото: Лариса Сокольникова
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