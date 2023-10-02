В новосибирском правительстве обсудили вопросы благоустройства

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов доложил о готовности объектов благоустройства в Новосибирской области.

Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году по федеральной и областной программам благоустраивается 400 объектов. Это рекордные цифры. На подавляющем большинстве объектов работы завершены или находятся в высокой степени готовности. Но есть три проблемных территории, которые заслуживают особого внимания: южный въезд в село Усть-Тарка, благоустройство участка поймы реки Каменка в Новосибирске, экопарк в городе Обь. Работы здесь ежедневно контролируются министерством, при нарушении контрактных сроков к подрядчикам применят штрафные санкции.

Андрей Травников напомнил: «Программа благоустройства у нас масштабная, но, к сожалению, не по всем объектам и не на всех территориях она выполняется в срок. Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно так же, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов, или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объёмом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием. Сейчас идёт формирование бюджета, есть время до первого снега для того, чтобы «подтянуть» работы или принять решение о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками и перенести завершение работ на следующий год, когда погода позволит сделать всё без ущерба для качества».

Глава региона подчеркнул: если подрядчики не справляются с таким большим объёмом работ по благоустройству и часть из них придётся перенести на следующее лето, бюджетные средства этого года будут перенаправлены на другие приоритетные направления, например, на дорожное строительство. Андрей Травников поручил областному минЖКХ до конца октября совместно с муниципалитетами оценить обстановку и подготовить соответствующие предложения.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил Андрею Травникову о том, что, по поручению губернатора, в этом году стопроцентно будут завершены работы по благоустройству в Нарымском и Первомайском скверах, работы на «Сибирь-Арене» завершены, а в пойме реки Каменка муниципалитет столкнулся со сложностями при разработке ПСД, и в этом году объект сдан не будет. «Делайте проекты, при обсуждении бюджета ЖКХ я предварительно одобрил все новые парки и скверы, которые мы обсуждали», – подчеркнул Андрей Травников.

На реализацию 400 объектов благоустройства в 2023 году предусмотрено 2 млрд 235 млн рублей. 188 объектов благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, благоустраивается большое количество территорий за счёт средств областного бюджета: 157 наказов депутатов Законодательного Собрания в сфере благоустройства; 58 объектов проекта «Территория детства». 6 объектов создаются по поручению Губернатора.

Некоторые территории демонстрируют приоритетность работ по благоустройству – это позволит использовать все средства, предоставленные на эти цели, в 2023 году как из федерального, так и из областного бюджета: это город Искитим, Купинский, Доволенский, Карасукский, Болотнинский, Маслянинский, Куйбышевский районы.

Фото: 2ГИС