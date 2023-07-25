На время проведения авиафестиваля «Виват, Россия» в Новосибирске изменят движение общественного транспорта

Авиационный спортивный фестиваль «Виват, Россия!» состоится на аэродроме «Мочище» 30 июля. На время мероприятия будет изменено движение некоторых маршрутов наземного и железнодорожного общественного транспорта.

На время фестиваля будет перекрыт проезд на Восточном шоссе и на дороге от п. Мочище до федеральной дороги «Р-255 «Сибирь». Для снижения риска заторов на близлежащих участках дорог будут работать мобильные комплексы фотовидеофиксации.Владельцы автомобилей смогут проехать по федеральной дороге «Р-255 «Сибирь» и оставить машину на парковке, рассчитанной на 3 тысячи мест.

«Доехать из Новосибирска до аэродрома можно будет на автобусах: от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома по расписанию будут курсировать маршруты № 189, 130 и 189Л. Стоимость проезда составит 47, 50 и 46 рублей соответственно. На автобусе № 189 будут действовать карты школьника, студента, а также социальная карта; на маршруте 189Л – только социальная карта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.