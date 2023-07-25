На время проведения авиафестиваля «Виват, Россия» в Новосибирске изменят движение общественного транспорта

Как можно будет приехать на фестиваль, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Авиационный спортивный фестиваль «Виват, Россия!» состоится на аэродроме «Мочище» 30 июля. На время мероприятия будет изменено движение некоторых маршрутов наземного и железнодорожного общественного транспорта.
На время фестиваля будет перекрыт проезд на Восточном шоссе и на дороге от п. Мочище до федеральной дороги «Р-255 «Сибирь». Для снижения риска заторов на близлежащих участках дорог будут работать мобильные комплексы фотовидеофиксации.Владельцы автомобилей смогут проехать по федеральной дороге «Р-255 «Сибирь» и оставить машину на парковке, рассчитанной на 3 тысячи мест.
«Доехать из Новосибирска до аэродрома можно будет на автобусах: от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома по расписанию будут курсировать маршруты № 189, 130 и 189Л. Стоимость проезда составит 47, 50 и 46 рублей соответственно. На автобусе № 189 будут действовать карты школьника, студента, а также социальная карта; на маршруте 189Л – только социальная карта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Также будут работать пригородные электрички. До станции «Мочище» организованы 32 пары поездов с Западного и Южного направлений, а также из Первомайского района. Составы будут следовать со всеми остановками, интервал курсирования в среднем составит 10 – 13 минут. От станции до аэродрома можно будет добраться пешком.
Напомним, в программе авиационного спортивного фестиваля «Виват, Россия!» запланированы показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения. Планируется участие не только новосибирских мастеров, но и гостей из Сургута и Вязьмы. Также организованы показы раритетной авиационной техники разных лет, воздушных шаров, выступления парашютистов, купольных акробатов, мотопарапланов, авиамоделистов. Отдельно состоится запуск воздушных змеев.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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