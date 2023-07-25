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Три проекта благоустройства из Новосибирской области победили во всероссийском конкурсе

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Они получат федеральное финансирование на реализацию.

Во Владивостоке 24 июля в рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» были объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В заседании приняла участие делегация из Новосибирской области во главе с министром ЖКХ и энергетики региона Денисом Архиповым.

«Три наших проекта благоустройства общественных пространств в Болотном, Карасуке и Куйбышеве, разработанные командами этих городов и специалистами центра компетенций министерства ЖКХ и энергетики, получили высокие оценки федеральных экспертов и вошли в число победителей конкурса. Они получат федеральное финансирование на благоустройство в общей сложности до 250 млн рублей», – сообщил Денис Архипов.

В Болотном предлагается благоустроить парковую зону на набережной, в Карасуке – провести благоустройство на ул. Щорса с парковой зоной, в Куйбышеве – благоустроить пространство «Каинская роща».

Победителей определила федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Конкурсной комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Фото: nso.ru

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