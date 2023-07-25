Три проекта благоустройства из Новосибирской области победили во всероссийском конкурсе

«Три наших проекта благоустройства общественных пространств в Болотном, Карасуке и Куйбышеве, разработанные командами этих городов и специалистами центра компетенций министерства ЖКХ и энергетики, получили высокие оценки федеральных экспертов и вошли в число победителей конкурса. Они получат федеральное финансирование на благоустройство в общей сложности до 250 млн рублей», – сообщил Денис Архипов.