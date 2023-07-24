Губернатор Новосибирской области назвал беспилотную авиацию приоритетной для региона сферой

«На одну отрасль обращу особое внимание: «Архипелаг» очень насыщенный, фактически три трека – авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Основной трек – это беспилотные авиационные системы. Неправильно относится к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаем, что развитие беспилотников – это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть.

Я не один раз отмечал, что Новосибирская область, Новосибирск, Обь, Бердск, и не только эти города, удивительно авиационный регион: авиацией здесь пронизаны практически все отрасли деятельности. Новосибирская область еще и серьезный научно-образовательный регион, мы можем себе позволить подойти умно, и вкладываться в долгосрочную перспективу. Я имею в виду подготовку кадров. Образовательному и молодежному блоку необходимо максимально активно включиться в работу «Архипелага-2023», и пусть это событие даст нам дополнительный толчок по развитию различных видов технического творчества, связанных с беспилотниками, в том числе авиационными. Тем более, что принципиально нового в этом ничего нет. Еще в нашем детстве, фактически в каждом доме технического творчества были авиамодельные кружки, и свободно летающие, радиоуправляемые модели, это, по сути дела, вчерашние беспилотники. Сегодня некоторые беспилотные авиационные системы по тем же принципам используются в практической деятельности. Поэтому наши школьники, подростки, молодежь должны максимально поучаствовать в «Архипелаге-2023». Отдельное поручение по итогам «Архипелага» – дополнительная программа по развитию технических видов творчества», – подчеркнул глава региона.