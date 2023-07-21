На «Архипелаге 2023» представят десятки отечественных беспилотников

Как сообщили в Платформе НТИ, являющейся одним из соорганизаторов мероприятия, будут продемонстрированы беспилотники и системы, созданные отечественными компаниями-производителями. Это аппараты для разных сфер применения: грузовые беспилотники, аэротакси, дроны специального назначения, FPV. Также будут представлены навигационные платформы, двигатели, цифровые системы, программное обеспечение для обеспечения безопасности и мониторинга полетов дронов.



Так, компания «Майнд» выставит мультикоптер «Скорый» с возможностью взлета и посадки на платформы в движении и для доставки грузов на расстояние до 15 километров, квадрокоптер «Восход» для мониторинга объектов и территорий в условиях подавления сигналов GPS и предназначенный для проведения киберспортивных соревнований FPV-дрон «Феникс».



Компания «Оптиплейн Аэродинамика» представит беспилотный авиационный комплекс «Optiplane S2+» для выполнения аэрофотосъемки и мониторинга: винтокрыл, входящий в состав комплекса, имеет гибридную аэродинамическую схему, которая сочетает преимущества коптера и самолета. АО «НПП «Радар ммс» представит на выставке многоцелевое беспилотное воздушное судно вертолетного типа БВС ВТ-440. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 450 кг. Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, а это значит, что он может за раз доставить 1000 простых писем при весе одного конверта в 100 грамм. Компания «Лаборатория будущего» продемонстрирует на выставке беспилотник «Муха». Многофункциональный БВС вертолетного типа предназначен проведения работ на линиях электропередач. Для этого беспилотник обладает функциями стыковки с высоковольтными воздушными линиями электропередач.



Компания «Транспорт будущего» представит конвертоплан для аэрофотосъемки, а также аэротакси S700 вертикального взлета и посадки, выполненное по схеме «мультикоптер» и оборудованное 16 винтомоторными группами. Компания «БАС» (группа компаний ГТЛК) выставит беспилотники компаний «Глори Эйр», среди которых – беспилотник GAH 65: многоцелевой дрон, использующийся в аэрофотосъемке и перевозке грузов. От компании «Летающие машины Тюринга» будут представлены беспилотники самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, среди них – Т-300 с грузоподъемностью до 130 кг для доставки грузов между логистическими центрами (предпоследняя миля).