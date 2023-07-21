Центробанк России: На обновленной банкноте появятся изображения Новосибирска

Изображения Новосибирска будет использовано на банкноте номиналом в 10 рублей, на ее обратной стороне будут изображены достопримечательности Сибирского федерального округа, пишет РБК. Об обновлении банкнотного рядя говорится в сообщении ЦБ РФ.



«На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов», — сказано в сообщении Центробанка.



Как отметил на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев, изображения новых городов используют в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет совсем.