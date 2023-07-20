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Андрей Травников провел рабочее совещание об улучшении уборки новосибирских улиц

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Губернатор подчеркнул, что необходимо повышать самостоятельность и ответственность глав администраций городских районов за содержание территории.

nso.ru

Губернатор Андрей Травников рассмотрел варианты совершенствования организации содержания и уборки улично-дорожной сети Новосибирска. Глава региона провел рабочее совещание на площадке МКУ «Дзержинка».

«Обсуждали разные подходы по содержанию территории города. Практика сложилась разная в разных районах, и эта практика позволяет делать выводы. Мое глубокое убеждение, нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администраций городских районов за ту территорию, где они работают. Это потребует некоторого усиления материальной базы муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Но стратегически путь – это повышать ответственность и самостоятельность главы. А так получается, что ему жители претензии высказывают, а у него в руках ничего нет, все централизовано на уровне департамента мэрии или большого ДЭУ. И получается, хозяин территории, района – без возможностей, и не отвечает за то, что у него творится. Коллеги из мэрии меня поддержали, глава района горячо поддерживает, работы не боится. Поэтому, при подобных управленческих решениях, я подтвердил, областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации этой работы в районах», – отметил глава области.

nso.ru

В 2023 году специалистами МКУ «Дзержинка» организована работа мобильных бригад по уборке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, содержанию скверов и ликвидации несанкционированных свалок, что позволило повысить качество уборки, оперативность реагирования на обращения граждан и равномерно использовать ресурсы учреждения с учетом сезонности работ.

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