Андрей Травников провел рабочее совещание об улучшении уборки новосибирских улиц

Губернатор Андрей Травников рассмотрел варианты совершенствования организации содержания и уборки улично-дорожной сети Новосибирска. Глава региона провел рабочее совещание на площадке МКУ «Дзержинка».

«Обсуждали разные подходы по содержанию территории города. Практика сложилась разная в разных районах, и эта практика позволяет делать выводы. Мое глубокое убеждение, нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администраций городских районов за ту территорию, где они работают. Это потребует некоторого усиления материальной базы муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Но стратегически путь – это повышать ответственность и самостоятельность главы. А так получается, что ему жители претензии высказывают, а у него в руках ничего нет, все централизовано на уровне департамента мэрии или большого ДЭУ. И получается, хозяин территории, района – без возможностей, и не отвечает за то, что у него творится. Коллеги из мэрии меня поддержали, глава района горячо поддерживает, работы не боится. Поэтому, при подобных управленческих решениях, я подтвердил, областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации этой работы в районах», – отметил глава области.